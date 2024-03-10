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Erdoğan’ın ‘Son Seçimim’ Açıklaması: Bekir Bozdağ’dan Dikkat Çeken Yorum

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu benim son seçimim” sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Bozdağ, “Gelecek ne getireceğini kimse tam olarak bilemez. Belki de zamanı geldiğinde TBMM, seçimlerin yeniden yapılmasına karar vererek, Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olmasına olanak sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 10:57
Erdoğan’ın ‘Son Seçimim’ Açıklaması: Bekir Bozdağ’dan Dikkat Çeken Yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinin kendisi için final olacağını ifade etmesi, siyasette büyük yankı uyandırdı.

Önceki akşam TÜGVA'nın etkinliğinde konuşan Erdoğan, "Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." dedi.

Bu çıkış sonrasında AK Parti kurmaylarından peş peşe açıklamalar geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Millet isterse ki 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ da anayasanın maddesini hatırlatarak üçüncü defa başkan seçilebileceğini belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.” (Anayasa,116/3) Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"

ak parti

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