Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Mardin'deki Şehit Ailelerine Ulaştı

Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubu, AK Parti Artuklu heyeti tarafından Mardin'deki şehit Ercan Gültekin ve Mehmet Tutakbala'nın ailelerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 00:05
AK Parti Artuklu heyeti şehit yakınlarını ziyaret etti

AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, beraberinde AK Parti Artuklu İlçe Başkan Vekili Şeyhmus İldoğan ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Cemiloğlu ile birlikte Mardin'de şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubu, şehit bekçi Ercan Gültekin ve şehit polis memuru Mehmet Tutakbala'nın ailelerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kübra Ortaç, ''Terörsüz Türkiye'' vizyonu çerçevesinde ülkenin huzuru, birliği ve güvenliği için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Ortaç, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubunu şehitlerimizin ailelerine teslim etmek için ziyaretlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletirken, her zaman yanlarında olduğumuzu da ifade ettik.'' dedi.

