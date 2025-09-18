Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" Mektubu Sakarya'daki Şehit Ailesine Ulaştı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu, Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki şehit ailesine teslim etti.

Çiğdem Erdoğan, 1989 yılında Malatya'da şehit olan er Muhammet Sarı'nın annesi Melahat Sarı'yı Melen Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Ziyarette mektup okundu

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu okudu.

"Terörsüz Türkiye" süreci toplumun tüm kesimlerince sahiplenilmeli

Çiğdem Erdoğan, AA muhabirine sürecin toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı. Yıllardır terör nedeniyle büyük acılar yaşandığını belirten Erdoğan, "Kıymet vererek, gözünün içine bakarak büyüttüğünüz evladınızı toprağa vermek dünyanın en büyük acısıdır. Siz de yaşarken ölürsünüz bir anne ya da bir baba olarak." dedi.

Erdoğan, sürecin önemine işaret ederek artık annelerin ağlamaması ve terör nedeniyle hiçbir gözyaşının akmaması temennisinde bulundu.

TBMM'de milletvekillerinden oluşan komisyonun çalışmalar yürüttüğünü anlatan Erdoğan, şu ana kadar 11 toplantı gerçekleştirildiğini ve Türkiye'nin dört bir yanından bu konuda görüş bildiren tüm kesimlerin dinlendiğini kaydetti. "Çalışmaların sonunda 'Terörsüz Türkiye' sürecinde mutlaka çok önemli yol alınacaktır" ifadesini kullandı ve sürecin sonuna kadar sahiplenilmesini istedi.

Ziyarette, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kanber ve muhtar Murteza Oral da bulundu.

