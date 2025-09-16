Erdoğan: İsrail'in Katar'daki Hamas Heyetine Saldırısı Uluslararası Hukuka Meydan Okumadır

Uçakta açıklamalar: Doha temasları ve dönüş değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesindeki temaslarını tamamladıklarını belirtti ve İsrail'in eylemlerine sert tepki gösterdi.

Erdoğan, İsrail'in bölgedeki tutumunu eleştirerek, "İsrail, bölgedeki haydutluklarını pervasızca sürdürüyor. Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran'a yönelik saldırılardan sonra bu defa Gazze'de barış müzakerelerini yürüten heyeti Katar'da hedef aldı."

"Müzakere heyetinin, bu kalleş saldırının hedefi olması, uluslararası sisteme ve hukuka apaçık bir meydan okumadır." ifadelerini kullanan Erdoğan, saldırıyı "alçakça" olarak nitelendirdi ve bunun bir ülkenin egemenliğinin açık ihlali olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, İsrail'in yaklaşımlarını "işgalci ve terörist zihniyet" olarak tanımladı ve Türkiye olarak, kardeş Katar'ın ve Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

Zirve ve uluslararası dayanışma

Erdoğan, zirvenin çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılımıyla İslam dünyasının ortak iradesini ve Katar'la dayanışmasını güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Kabul edilen bildiride, İsrail saldırısının tüm İslam devletlerine yönelik olduğu vurgulandı ve Filistin halkına yönelik insanlık dışı eylemleri durdurmak için yasal ve etkili tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

Erdoğan, ülkesinin öncülüğünde İsrail'le diplomatik ve iktisadi ilişkilerin gözden geçirilmesi dahil ilave tedbirlerin değerlendirildiğini söyledi ve zirve vesilesiyle çok sayıda liderle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla Filistinli kardeşlerin haklarının savunulması için üzerlerine düşeni yapma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Erdoğan, daha önce 25 Ağustos'ta yapılan Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda da ortak tavır ortaya koyduklarını hatırlattı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında insanlık cephesinin genişlemesini temenni etti. Erdoğan, "Türkiye, her koşulda Filistin davasının bayraktarı olmayı sürdürecektir." dedi.

BM oylamaları ve iki devletli çözüm

Bir gazetecinin, BM Genel Kurulu'nda New York Bildirgesi'nin 142 "evet" oyuyla kabul edilmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "İsrail, zulmünü artırdıkça gerçek yüzü de ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, New York Bildirgesi'nin diplomatik dengeleri kökten değiştirdiğini ve İsrail'in giderek yalnızlaştığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin yıllardır savunduğu iki devletli çözüm tezinin artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline geldiğini belirterek, BM zeminindeki irade değişikliklerinin İsrail'in uygulamalarının soykırım olduğunun ortaya çıkmasına vesile olduğunu öne sürdü. Filistin'in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınmasının İsrail'i daha fazla köşeye sıkıştıracağına inandığını dile getirdi.

İsrail'in ideolojisi ve bölgedeki senaryolar

Erdoğan, bölgede "vadedilmiş topraklar" anlayışıyla sınırların yeniden çizilmeye çalışıldığı ve fitne ile işgal senaryolarının devreye sokulduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. Buna karşılık, "İsrail, bir dine değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir." ifadesini kullandı ve Netanyahu'yu eleştirerek ideolojik benzetmelerde bulundu.

Erdoğan, İsrail'in sadece Müslümanlara değil Hristiyanlara ve Musevilere de zarar verdiğini vurgulayarak, siyonizme karşı çıkan Musevilerin görüşlerine kulak vermenin tehlikeyi gösterdiğini söyledi. Ayrıca İslam dünyasının peygamberlere yönelik saldırılara karşı ilim ve irfanla karşılık vermesi gerektiğini, güvenlik, işbirliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesinin hayati önemde olduğunu kaydetti.

Terörsüz Türkiye süreci

Bir diğer soruya yanıt veren Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla ve hedefe odaklanmış bir şekilde devam etmektedir." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu sürecin demokratik meşruiyet zemininde yürütüldüğünün bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Erdoğan, birlik ve beraberliği pekiştirmenin önemine değinerek ayrık otlarının temizlenmesinin verimi artıracağını, komisyonun süreci hassasiyetle takip ettiğini ve milletin desteğinin en büyük güvence olduğunu söyledi. "Milletim şunun farkında olsun; biz, ne yaptığımızı çok ama çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı ve sürecin geleceği de güvence altına almak için kapsamlı bir güvenlik anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti.

