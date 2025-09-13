Erdoğan: İstanbul'da Hizmetsizlik Bulutlarını Dağıtmak İçin Omuz Omuza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik ve dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaşanan hizmet sıkıntılarına dikkat çekerek kent için ortak bir çaba gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağılması için omuz omuza vereceğiz."

Erdoğan, sözlerinde İstanbul'un önceliklerinin çözümü ve hizmet kalitesinin artırılması için herkesin birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Bu çağrı, kentin hizmet ve yönetişim tartışmalarına yeni bir vurgu getirirken, toplumun farklı kesimlerinden destek beklendiğini ortaya koydu.