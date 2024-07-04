Erdoğan, Katar Emiri ile görüşme yaptı! İsrail'in Filistin'e saldırıları gündemde...

Erdoğan ve Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı. Ayrıca, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi ve bölgesel istikrar konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve çerçevesinde dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmüştü. Astana'daki temasları kapsamında, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile de bir araya gelmişti.

