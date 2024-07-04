Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erdoğan, Katar Emiri ile görüşme yaptı! İsrail'in Filistin'e saldırıları gündemde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu sırada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bir platform olarak öne çıktı.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 12:19
Erdoğan, Katar Emiri ile görüşme yaptı! İsrail'in Filistin'e saldırıları gündemde...

Erdoğan ve Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı. Ayrıca, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi ve bölgesel istikrar konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve çerçevesinde dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmüştü. Astana'daki temasları kapsamında, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile de bir araya gelmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşı 10.000 TL ve üzeri olana 5000 TL ballı kaymaklı zam! Hemen listeden kontrol edin

Evdeki küçük sineklerden kurtulmanın basit yolu! İlaç kullanmadan yok olup gidecekler

Bunu yapanlara tek maaş ikramiye piyangosu çıktı! SGK'dan düğün bayram ettiren haber

Çay ve kahve lekelerini silgi gibi silen formül! Halı ve koltukların kurtarıcısı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Çay ve kahve lekelerini silgi gibi silen formül! Halı ve koltukların kurtarıcısı geldi

Bunu yapanlara tek maaş ikramiye piyangosu çıktı! SGK'dan düğün bayram ettiren haber

Ziraat Bankası faizi dibe çekti! Tamı tamına 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları patladı!

Cumhurbaşkanından gece yarısı müjdesi! Emekliler zil takıp oynayacak: Günler önce duyuruldu

SYDV 20-49 yaş arası personel alımına start verdi! KPSS'siz yüksek maaşlı iş ilanı açıldı

4A 4B 4C emeklisine 18.000 TL'ye kadar şipşak ödeme! Tek şartı sağlayanın anında hesabında

Aylık 5.450 TL taksitle ev sahibi olmak hayal değil! Sıfır faizli konut kredisi hamlesi geldi

Emekli maaşı 10.000 TL ve üzeri olana 5000 TL ballı kaymaklı zam! Hemen listeden kontrol edin

EYT'yi kaçıranlara erken emeklilik piyangosu çıktı! Artık o şarta gerek yok: Milyonlarca kişiye emeklilik geliyor

İş Bankası o illerde personel alımı yapacak! KPSS şartı yok: Yaş ve bölüm şartına dikkat

Büyükşehir belediyesi 18 yaş üzeri işe alım yapıyor! Ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Evdeki küçük sineklerden kurtulmanın basit yolu! İlaç kullanmadan yok olup gidecekler