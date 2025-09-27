Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş ve İstikrarsızlığa Bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel barışın yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bıraktığını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelindeki güvenlik ortamına ilişkin yaptığı güçlü açıklamada küresel dengelerin ciddi bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır."

Erdoğan'ın sözleri, uluslararası arenada artan çatışmalar ve jeopolitik gerilimler karşısında duyulan endişeyi özetliyor. Açıklama, barış arayışlarının ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekiyor.

Mesajın önemi: Bu tespit, küresel aktörlere ve uluslararası kuruluşlara yönelik bir uyarı niteliği taşıyor; barışın yeniden tesis edilmesi için kolektif çabaların gerekliliği öne çıkarılıyor.

Yetkili isim olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu değerlendirmesi, hem yurt içi hem de yurt dışı kamuoyunda güvenlik ve dış politika gündemini yeniden alevlendirecek nitelikte.

