Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti

ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi marjında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin kentindeki konakladığı otelde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik başta olmak üzere çok sayıda alanda işbirliğini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu konudaki dayanışmayı takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide olduğunu ve Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğan, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu vurgulayarak, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandıklarını bildirdi.

Görüşmeye katılan isimler

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.