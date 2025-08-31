DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.453.772,13 0,24%

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ 25. Zirvesi için bulunduğu Tiencin'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti; ikili ilişkiler, KKTC, Gazze ve Suriye gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:17
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti

ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi marjında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin kentindeki konakladığı otelde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik başta olmak üzere çok sayıda alanda işbirliğini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu konudaki dayanışmayı takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide olduğunu ve Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğan, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu vurgulayarak, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandıklarını bildirdi.

Görüşmeye katılan isimler

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
2
Ağrı'da Deneme Çörek Otu Hasadı: Dekara 100 Kg Verim
3
Erdoğan Şi Cinping ile Görüştü: Şanghay Zirvesi Marjında Kritik Temas
4
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
5
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
6
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti
7
Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta