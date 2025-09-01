DOLAR
Erdoğan, Paşinyan'ı Çin'de Kabul Etti: Türkiye-Ermenistan İşbirliğinde Yeni Adımlar

Erdoğan, Çin'de Paşinyan'ı kabul etti; Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu ve işbirliğini güçlendirme adımlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 08:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Kabul, Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Görüşmenin ana başlıkları

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede başta Güney Kafkasya olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı. Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve bu sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini belirtti. Kabulde ayrıca iki ülke arasında işbirliğini artırmaya yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Açıklama, Türkiye'nin bölgedeki barış çabalarına verdiği desteğin ve Ermenistan-Azerbaycan hattındaki olumlu gelişmelerin öneminin altını çizdi.

