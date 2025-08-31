DOLAR
Erdoğan-Şi Görüşmesi: Gazze, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Suriye Kalkınması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi görüşmesinde Gazze, Ukrayna-Rusya savaşı ve Suriye'nin kalkındırılması için ortak adımlar ele alındı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:03
Erdoğan-Şi Görüşmesinde Öne Çıkan Başlıklar

Görüşmenin gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi arasındaki görüşmede üç ana konu ön plana çıktı: Gazze'deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ve Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik ortak adımlar ele alındı.

Gazze'deki son durum

Taraflar, Gazze'deki son durumu değerlendirdi ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirdi.

Ukrayna-Rusya savaşı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş toplantının bir diğer önemli gündem maddesini oluşturdu ve taraflar bu konuyu görüşmede masaya yatırdı.

Suriye'nin kalkındırılması

Görüşmede ayrıca Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik ortak adımlar değerlendirildi ve bu başlık altında işbirliği olanakları ele alındı.

Ele alınan konular, iki lider arasındaki temasların bölgesel ve uluslararası boyutlarını kapsamlı şekilde yansıttı.

