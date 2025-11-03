Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşıldığında kazanan 86 milyon olacak

Erdoğan: "Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmede, ülkenin güvenlikten ekonomiye, dış politikadan turizme kadar geniş bir gündemi ele aldıklarını söyledi. Toplantının Kabinenin ikinci döneminin 51’inci toplantısı olduğunu belirten Erdoğan, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

Kabine, iktidarın 23’üncü yılı ve siyaset

Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23’üncü yıldönümüne işaret ederek, "Bugün itibarıyla iktidardaki 23’üncü yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24’üncü yıldan gün almaya başlıyoruz" dedi. 58’inci hükümetten bugüne kadar görev almış bakanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı, ebediyete uğurlananlara rahmet diledi ve milletin desteğine şükranını iletti.

Dış politika ve bölgesel ilişkiler

Erdoğan, katıldıkları uluslararası toplantılar ve ziyaretlerde Türkiye’nin çıkarlarını güçlü biçimde savunduklarını vurguladı. 17 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na atıfla, 2003’te 5,4 milyar dolar olan Afrika ticaretinin 2024 sonunda 40 milyar dolara yaklaştığını, Türk müteahhitlerin Afrika’da üstlendikleri projelerin toplam değerinin 97 milyar dolar olduğunu belirtti.

Körfez ziyaretlerine de değinen Erdoğan, 21-23 Ekim tarihlerindeki Kuveyt, Katar ve Umman gezisinin enerji, savunma sanayii, eğitim, yatırımlar ve teknoloji alanlarında toplam 24 anlaşma ile sonuçlandığını söyledi. Ziyarette Togg aracının hediye edildiğini de aktardı.

İç siyaset eleştirisi: Özgür Özel ve muhalefet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine tepki gösteren Erdoğan, muhalefetin yurt dışına taşınan söylemlerine eleştiri yöneltti. Erdoğan, yeni genel başkana başlangıçta bir şans tanıdıklarını ancak kendisinin verdiği sözlerin arkasında durmadığını savundu ve bu siyasetin ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

Sosyal konut hamlesi

Erdoğan, Başakşehir’de tanıtılan sosyal konut projesiyle 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut üretileceğini, bunlardan 100 bininin İstanbul’da, Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a 12 bin yeni konut kazandırılacağını açıkladı. İstanbul’da ayrıca 15 bin konutun TOKİ aracılığıyla kiralanacağını belirtti. Başvuruların 10 Kasım 2025’te başlayacağı, kuraların Aralık ayında çekileceği ve ilk teslimatın Mart 2027’de yapılacağı bilgisini paylaştı.

Savunma sanayii: ALTAY, KAAN, HÜRJET ve uluslararası iş birlikleri

Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinin açılışını ve milli muharebe tankı ALTAY’ın ilk teslimatını hatırlattı; hedeflerinin 6 yıl içinde 250 ALTAY tankını TSK envanterine kazandırmak olduğunu söyledi. Ayrıca KAAN ve HÜRJET projelerine vurgu yaparak, HÜRJET için İspanya hükümetinin geçen hafta 45 adet alımı onaylamasını iddialarının doğrulanması olarak değerlendirdi.

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ve Almanya Şansölyesi Merz ile yapılan görüşmeler sonrasında Eurofighter Typhoon tedarikine ilişkin mutabakat da dahil önemli adımlar atıldığını aktardı ve Avrupa ile "kazan-kazan" esasına dayalı savunma iş birliğine işaret etti.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi

1 Kasım’da açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında konuşan Erdoğan, 1 milyon 215 bin metrekare alanla İstanbul’a Türkiye’nin en büyük şehir parkının kazandırıldığını, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, sergi alanları ve Millet Kıraathanesi gibi sosyal donatıların yer aldığını söyledi. Bahçenin afet zamanında toplanma merkezi olarak da hizmet vereceğini, afet durumunda 40 bin çadır kurulabileceğini aktardı.

Turizmde rekorlar, yaşanan facialar ve sektörün geleceği

Turizmdeki gelişmelere değinen Erdoğan, 2002’de 13,2 milyon olan ziyaretçi sayısının geçen yıl 62,3 milyon’a ulaştığını ve turizm gelirlerinin 12 milyar dolardan 2024’te 61,1 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı. 2025’in ilk 9 ayında ülkeyi ziyaret eden kişi sayısının 49 milyon 993 bin olduğunu ve bu dönemde elde edilen turizm gelirinin 50 milyar dolar ile üç çeyrek rekoru kırdığını açıkladı. Kişi başı gecelik harcamaların yabancı ziyaretçiler için 116 dolar olduğunu belirtti.

Öte yandan, son dönemde yaşanan facialara ve Kartalkaya’daki otel yangınına da değinen Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi, mahkeme kararlarının takipçisi olacaklarını vurguladı ve "Milletten para kazanan fakat millete hak ettiği hizmeti, güvenliği ve konforu sunmakta gerekli özeni göstermeyenlerin tepelerine biniyoruz" ifadeleriyle sorumluluk mesajı verdi.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu ve bölgesel etkileri

Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun terör nedeniyle turizmde hak ettiği payı alamadığını belirterek, "Terörsüz Türkiye" süreciyle bu engelin kaldırılacağını, bölge şehirlerinin turizmde yeni bir ivme kazanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak" sözünü tekrarladı ve bu kazanımın sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Suriye’den Irak’a kadar bölgedeki kardeşlerin de faydalanacağını vurguladı.

Son olarak Erdoğan, terörün her türlüsüne karşı taviz verilmeyeceğini, kaynakların eğitim, sanayi, tarım, sağlık ve turizme aktarılmasının hedeflendiğini ve milletle birlikte istikbalin mutlu günlerini inşa edeceklerini söyledi.

