Erdoğan: Terörsüz Türkiye ile 40 yıllık sorunu sonlandıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tiencin kentinde düzenlenen "Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi" sonrası yapılan açıklamalarda, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair yol haritası ve bölgesel diplomasiye ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi: Kaynaklar kalkınmaya kayacak

Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin olarak, "Türkiye, 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracak ve geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyecektir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ayrıca şu vurguyu yaptı:

"Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren böylesi bir meselede dedikodulara, tevatürlere değil, devlet ciddiyeti içinde yapılan ve yapılacak açıklamalara odaklanmak en doğrusudur."

Erdoğan, yol haritası ve menzilin net olarak belirlendiğini belirterek, "Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşında diplomasiye vurgu

Bir muhabirin, Avrupa'nın jeopolitik rolü tartışmalarına ilişkin sorusuna Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderlerin görüşmelerini "makul" ve "kıymetli bir strateji" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı, Ukrayna-Rusya savaşının ancak barış odaklı diyalogla sona erebileceğini söyledi ve şu noktalara dikkat çekti:

"Sayın Trump, Ukrayna-Rusya savaşının taraflarıyla görüşmeler yaptı. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de Avrupalı liderlerle temaslar gerçekleştirdi. Bu görüşmeler makuldür, makbuldür, kıymetli bir stratejidir."

Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul'da doğrudan müzakerelerle diyalog zeminini geliştirdiğini, tahıl koridoru ve esir takasları gibi somut çıktılar elde edildiğini belirtti ve barış için diyalogun süreceğini ifade etti.

Filistin: BM çatısı altında temsil hakkı

ABD'nin Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal etmesine ilişkin olarak Erdoğan, kararın Birleşmiş Milletler ruhuna uygun düşmediğini belirtti ve kararın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünya üzerindeki meselelerin tartışılması ve çözümler üretilmesi için vardır. Filistin heyetinin Genel Kurul'da olmaması sadece İsrail'i memnun eder."

Gazze'deki insan kaybına dikkat çeken Erdoğan, "7 Ekim 2023'ten beri 60 bini aşkın şehit, 150 bini aşkın yaralı" verilerini hatırlatarak, Filistin'in sesinin kısılmasının doğru olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, ABD'den İsrail'e yönelik daha net bir duruş beklediklerini ifade etti.

Suriye: Birlik ve huzur temennisi

Suriye konusunda ise Erdoğan, komşuda kalıcı refah ve huzurun önemini anlattı. Şam yönetimiyle ilişkilerin önemine değinerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suriye'nin bütün renkleriyle bir ve bütün olmasını ve öyle kalmasını isteriz... Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Sünni, Hıristiyan fark etmeksizin tüm kesimleriyle Suriye halkı kazanacak."

Erdoğan ayrıca, süreci baltalamaya çalışanların "faturasını ödeyeceğini" söyledi ve Türkiye ile Kürtler arasındaki kardeşlik vurgusunu tekrarladı.

Meclis komisyonu ve süreç

Erdoğan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı, komisyondaki çalışmaların geniş katılımla devam ettiğini, samimi tur sonuçları alındığını ve sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Erdoğan, bir kez daha şunları vurguladı: "Biz yol haritamızı da menzilimizi de net bir biçimde belirledik." Terörsüz Türkiye'nin kazananının tüm ülke ve bölgedeki kardeş halklar olacağı mesajını verdi.

(Sürecek)