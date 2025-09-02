Erdoğan: Terörsüz Türkiye ve Bölge, Kazananı Tüm Halklar Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik ve bölgesel istikrar vurgusu yaparak terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedeflerinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halklar olacak"

Bu ifadeyle Erdoğan, ülke içindeki güvenlik önlemleriyle bölgesel barış ve işbirliğinin birbirini tamamlayacağını vurguladı. Sözleri, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde istikrar hedeflerinin altını çizdi.