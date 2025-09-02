DOLAR
Erdoğan: Terörsüz Türkiye ve Bölge, Kazananı Tüm Halklar Olacak

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik ve bölgesel istikrar vurgusu yaparak terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedeflerinin önemine dikkat çekti.

Bu ifadeyle Erdoğan, ülke içindeki güvenlik önlemleriyle bölgesel barış ve işbirliğinin birbirini tamamlayacağını vurguladı. Sözleri, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde istikrar hedeflerinin altını çizdi.

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter