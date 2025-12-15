Erdoğan: Türk Devletleriyle Dış Ticareti 100 Milyar Dolara Taşımayı Hedefliyoruz

Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin ayrıntıları Ankara'da açıklandı

ANKARA- (İHA) — Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Vizyon Belgesi’nin ayrıntılarını kamuoyuna sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk devletleriyle dış ticaretimizi orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Erdoğan, vizyon belgesinin kapsamına ilişkin olarak şunları söyledi: "Vizyon belgemiz 61 alt başlıkta bütüncül bir yaklaşım geliştiriyor" ve "Ekonomik alandaki stratejiler vizyon belgemizin belkemiğini oluşturmaktadır".

2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktı, ifadelerini kullanan Erdoğan, belgenin uygulanmasına yönelik somut adımların planlandığını vurguladı.

Belge kapsamında ekonomik hedeflerin yanı sıra araştırma ve geliştirme yatırımlarına da önem verileceğini belirten Erdoğan, "Vizyon belgesini hayata geçirebilmek gayesiyle bir AR-GE merkezi kurmayı planlıyoruz" dedi.

Sunumda yer alan hedefler ve stratejiler, Türk devletleriyle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine odaklanıyor; orta ve uzun vadeli ticaret hedefleri ise belgenin en çarpıcı unsurları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, hem bölgesel iş birliği perspektifi hem de Türkiye'nin dış ticat önceliklerine dair yol haritası niteliğinde değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk devletleriyle dış ticaretimizi orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."