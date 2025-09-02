DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,64%
ALTIN
4.619,73 -0,49%
BITCOIN
4.502.496,72 -0,59%

Erdoğan: Türkiye Bu Yıl Dünya Bankası'na Göre Üst Gelirli Gruba Yükseliyor

Erdoğan, bu yıl Dünya Bankası tanımına göre Türkiye'nin kişi başı milli gelirle üst gelirli ülke grubuna girme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:09
Erdoğan: Türkiye Bu Yıl Dünya Bankası'na Göre Üst Gelirli Gruba Yükseliyor

Erdoğan: Türkiye Bu Yıl Dünya Bankası'na Göre Üst Gelirli Gruba Yükseliyor

Kişi başı gelirde sınıf atlama olasılığı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik görünümle ilgili değerlendirmesinde, "Kişi başı milli gelirde bu yıl Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz muhtemel. Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlayacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkiye'nin kişi başı milli gelirdeki gelişiminin, uluslararası sınıflandırmalarda olumlu bir değişikliğe yol açabileceği belirtildi.

Erdoğan'ın sözleri, ekonomik performans ve gelir dağılımı göstergelerinin takip edildiği bir dönemde geldi. Yetkililer, bu tür sınıf atlamaların ülke ekonomisinin uluslararası algısını ve yatırımcı güvenini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Üst gelirli ülkeler kategorisine yükselme ihtimali, hükümetin ekonomi politikasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve gelecek dönemde atılacak adımların önemine işaret ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter