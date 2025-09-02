Erdoğan: Türkiye Bu Yıl Dünya Bankası'na Göre Üst Gelirli Gruba Yükseliyor

Kişi başı gelirde sınıf atlama olasılığı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik görünümle ilgili değerlendirmesinde, "Kişi başı milli gelirde bu yıl Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz muhtemel. Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlayacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkiye'nin kişi başı milli gelirdeki gelişiminin, uluslararası sınıflandırmalarda olumlu bir değişikliğe yol açabileceği belirtildi.

Erdoğan'ın sözleri, ekonomik performans ve gelir dağılımı göstergelerinin takip edildiği bir dönemde geldi. Yetkililer, bu tür sınıf atlamaların ülke ekonomisinin uluslararası algısını ve yatırımcı güvenini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Üst gelirli ülkeler kategorisine yükselme ihtimali, hükümetin ekonomi politikasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve gelecek dönemde atılacak adımların önemine işaret ediliyor.