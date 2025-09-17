Erdoğan: Türkiye, 'Haklının Güçlü Olduğu' Dünya İçin Mücadele Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgusu: Adalet ve eşitlik odaklı dış politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde güç yerine hakkaniyeti esas alan bir anlayışı savunduğunu belirtti.

"Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir"

Erdoğan'ın ifadeleri, ülkenin dış politika perspektifinin temel ilkelerini özetliyor. Açıklamada öne çıkan tema, küresel arenada adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğünün sağlanması yönündeki kararlılık oldu.