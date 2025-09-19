Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kooperatifçilik alanındaki gelişimini hızlandıracak yeni yol haritasına ilişkin değerlendirmesinde planın önemine vurgu yaptı.

"Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının ülkemizin kooperatifçilik vizyonunu bir adım daha ileriye götüreceğine inanıyorum."

Açıklamada, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın kooperatifçilik ekosistemine katkı sağlayacağı ve sektörel vizyonu güçlendireceği ifade edildi. Planın uygulanmasının, kooperatiflerin kapasitesini artırma ve yerel kalkınmayı destekleme hedefleriyle uyumlu olduğu vurgulandı.

Erdoğan'ın mesajı, sektör paydaşları, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar nezdinde planın sahaya etkin bir şekilde yansıtılmasının önemine dikkat çekiyor. Uygulama ve izleme süreçlerinin titizlikle yürütülmesi bekleniyor.

Planın başarıya ulaşması için tüm tarafların koordinasyonu ve kararlılığına ihtiyaç olduğu haberde öne çıkan nokta olarak belirtildi.