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Erdoğan: 'Türkiye'ye Hizmet Aşkımızı Yitirmedik!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Türkiye'ye hizmet aşklarını ve milletle bağı güçlendirme kararlılığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:42
Erdoğan: 'Türkiye'ye Hizmet Aşkımızı Yitirmedik!'

Türkiye'ye Hizmet Aşkımızı Yitirmedik!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye olan hizmet aşkının asla kaybolmadığını vurguladı. Erdoğan, "Bizim yerimiz milletimizin yanıdır. Bize oy versin veya vermesin, 86 milyonun tamamı öz ve öz kardeşimizdir, canımızdan bir parçadır," ifadelerini kullandı.

İstişare Geleneği ve Kızılcahamam Kampı

Toplantıda, AK Parti olarak istişare geleneğinin sürekli olarak sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, bu toplantılarla meseleleri etraflıca değerlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 32'incisinin 11-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Erdoğan, "Bu kampı sadece bir istişare zemini olarak değil, AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekilleneceği bir platform olarak görüyoruz," şeklinde konuştu.

Birlik ve Kardeşlik Mesajı

Erdoğan, AK Parti'nin kavga edenlerden değil, istişare kültürünü ön plana çıkaran bir hareket olduğunu anlatarak, "Koltuk, makam, unvan için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek Hakk'ın rızasını kazanmak için buradayız," dedi.

Milletle olan bağı güçlü tutmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, "Millet ne istiyorsa onu yapacak, onu hayata geçireceğiz," dedi. Ayrıca, yoksulları ve ihtiyaç sahiplerini her zaman kucakladıklarını sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet aşkımızı yitirmedik, bundan sonra da yitirmeyeceğiz," diyerek halkın güvenine layık olma kararlılıklarını yineledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

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