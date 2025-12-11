DOLAR
42,59 -0,01%
EURO
50,15 -0,68%
ALTIN
5.854,4 -1,03%
BITCOIN
3.890.292,52 1,14%

Erdoğan Türkmenistan'da: Aşkabat'ta Uluslararası Barış ve Güven Forumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Aşkabat'a geldi; heyette Emine Erdoğan, Hakan Fidan ve Alparslan Bayraktar yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 22:17
Erdoğan Türkmenistan'da: Aşkabat'ta Uluslararası Barış ve Güven Forumu

Erdoğan Türkmenistan'da: Aşkabat'ta Uluslararası Barış ve Güven Forumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.

Karşılama

Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Ziyaretteki heyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkmenistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar eşlik ediyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 'ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU'NA KATILMAK ÜZERE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 'ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU'NA KATILMAK ÜZERE TÜRKMENİSTAN'A GELDİ

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 'ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU'NA KATILMAK ÜZERE...

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Dicle'de Hırdavat Dükkanı Alevlere Teslim Oldu
2
Yedisu Fayı'nda Biriken Enerji Uyarısı: 6 İl Risk Altında
3
Afyonkarahisar/Nuribey’de 30’a Yakın Kadına Kadın Çiftçi Eğitimi
4
Yozgat'ta Şeker Pancarı Hasadı Sürüyor: 6 Aylık Emeğin Karşılığı
5
Antalya'da 5 Aylık Bebeğin Ölümü: İki Bakıcıya 'Taksirle Ölüme' İddianamesi
6
Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
7
Fatih'te Trafik Tartışmasına Para Cezası, Motosiklet Sürücüsüne Adli İşlem

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?