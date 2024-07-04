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Erdoğan ve Şi, Astana'da kritik konuları ele Aldı! İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Astana'da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Çin ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gibi küresel ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 17:08
Erdoğan ve Şi, Astana'da kritik konuları ele Aldı! İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklaması

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve dünya gündemini meşgul eden kritik meseleler üzerinde durulduğu belirtildi.

Astana'da gerçekleştirilen bu kritik buluşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gibi küresel ve bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı. 

Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları

Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının dünya barışını tehdit ettiğini belirterek, bu olayların bölgesel çatışmaları tetikleyebileceği ve uluslararası istikrarı sarsabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası toplumun bu tehditlere karşı etkin ve kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde gerçekleştirilen görüşmelerin sadece Türkiye-Çin ilişkileri açısından değil, aynı zamanda küresel barış ve istikrar açısından da önemli olduğunu belirtti. Zirvenin, bölgesel ve küresel işbirliğinin artırılması için bir fırsat olduğunu ifade etti.

İki Ülkenin İşbirliği ve Geleceği

Görüşmede, Türkiye ve Çin'in ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Erdoğan, Çin ile olan ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu ve bu işbirliğinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını söyledi.

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu durumun bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı etkin önlemler alması gerektiğini söyledi.

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