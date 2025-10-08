Erdoğan: "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a Dönenler Kazanacak" — SDG, F-35 ve CAATSA Açıklaması

Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü gazetecilere önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi için gittiği Azerbaycan temaslarının ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşmelerde Suriye'den savunma sanayisine, yargı paketlerinden ekonomiye uzanan kapsamlı açıklamalar yaptı.

Suriye, SDG ve bölgesel birlik

Bir gazetecinin SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymadığı yönündeki sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Suriye'nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, sabırlı ve vakur tutumun acziyet olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacaktır. Türk, Kürt ve Arap ittifakı bölgede ebedi barışın ve huzurun anahtarıdır. Kimse provokasyonlara gelmemeli, yanlış heveslere kapılmamalı." değerlendirmesini paylaştı.

Halep'teki gerginlikte Suriye yönetiminin hassasiyetini koruduğunu, SDG'den 10 Mart mutabakatına uygun davranmasının beklendiğini ilan ettiğini anımsatan Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için olmazsa olmazdır." ifadesini kullandı ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye yönetiminin aynı görüşte olduğunu belirtti.

ABD ile savunma işbirliği: F-35 ve CAATSA

Erdoğan, Amerika'dan döndükten sonra Başkan Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma sanayisi konularının ele alındığını söyledi. Türkiye'nin proje ortağı olduğunu, parasını ödediğini ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek F-35 programından çıkarılmasının meşru bir gerekçesi olmadığını vurguladı.

Erdoğan, "Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede bu yönde müspet mesajlar aldık" diyerek, hem F-35 meselesinin hem de CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının beklendiğini ifade etti: "Umarız neticede hem F-35 konusu çözülür, hem de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması sağlanır."

Halk Bankası konusunda da Erdoğan, Trump'ın temaslarda "Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir" dediğini aktararak bunun önemli bir siyasi irade beyanı olduğunu ve tamamlanması gereken süreçlerin olduğuna dikkat çekti.

Meclis resepsiyonu: "O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır"

1 Ekim resepsiyonunda çekilen fotoğrafa ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, resepsiyona katılanların birlikteliğinin önemli olduğunu, DEM Grubuyla yapılan sohbetlerin ve geleceğe dair görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Çekilen fotoğraf karesini "O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır." sözleriyle nitelendirdi ve birilerini Türkiye'yi bölünmüş göstermeye çalışanlara karşı birlik mesajı verdi.

Çocuklar, terör ve 11. Yargı Paketi

Erdoğan, terör örgütleri ve suç çetelerinin 18 yaş altı çocukları kullanmasının toplumda büyük hassasiyet yarattığını belirtti. 11. Yargı Paketi ile caydırıcı cezaların arttırılacağını, ancak sadece ceza ile çözümün mümkün olmadığını; aileyi güçlendirme, eğitim ve sosyal dayanışma gibi önlemlerle toplu mücadele gerektiğini vurguladı.

Suça bulaşan çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin yanı sıra suça sürükleyen etkenlere de odaklandıklarını söyledi.

Ekonomi: Enflasyon ve güçlü temeller

Enflasyonun eylül ayında beklentilerin üzerinde çıkmasına rağmen bunun ekonomide kalıcı bir karamsarlığa dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "günü kurtaran değil, geleceği inşa eden" bir program yürüttüklerini söyledi. Enflasyonla mücadelede geçmişte kazanılan deneyime değinerek, "Türkiye ekonomisi, güçlü temeller üzerinde yükseliyor." mesajını verdi.

Kişisel not: Anneye dair mesaj

Bir gazetecinin annesine ilişkin anma sözlerine karşılık Erdoğan duygusal ifadeler kullandı: "Allah razı olsun. Kolay değil. Rabb'im annesiz bir yaşamı kimseye vermesin... Rabb'im cennetiyle, cemaliyle annelerimizle beraber bizleri haşru cem eylesin." Ayrıca 7 Ekim tarihini anımsadı.

Not: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Azerbaycan dönüşünde uçaktaki basın toplantısında kaydedildi ve kapsamlı görüşmelerin sonucunu yansıtıyor.