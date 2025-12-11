Ereğli'de Çocuklar Büfenin Kilidini Çözdü: İşletmeci İsyan Etti

Ereğli'de büfeye gece operasyonu: Çocuklar kilidi çözdü

Güvenlik kamerası kayıtları ve işletmecinin tepkisi olayın boyutlarını gösterdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir grup çocuğun, park yanındaki büfenin dolabından enerji içeceği alması ve oyuncakların kasa para bölmelerini açması güvenlik kameralarına yansıdı.

Büfe işletmecisi Ergin Avşar, son günlerde artan hırsızlık girişimlerine tepki göstererek, özellikle gece saatlerinde çocuk gruplarının dolaplara yöneldiğini belirtti. Avşar, sabah dükkâna geldiğinde dolaptaki hareketlilik üzerine kameraları incelediklerini söyledi.

Avşar olayla ilgili olarak şunları aktardı: "Daha önce de dolabın kapağının açıldığını gördük ama kendi hatamız sandık. Üç dört kez üst üste olunca kameraya baktık. Gece 01.00 sıralarında bir grup çocuğun gelip dolaptan ihtiyaçları kadar enerji içeceği alıp uzaklaştığını fark ettim. Meğer kilidi çekince açılıyormuş, biz de fark etmemişiz. Her yer kamera dolu. Polise versek sicilleri bozulacak. Böyle şeyler yapmasınlar, yazık."

Güvenlik kamerası görüntülerinde ayrıca park yakınında ücretle çalışan oyuncakların kasalarını açıp içlerindeki parayı alan çocuklar, bazı görüntülerde ise montlarını yüzlerine kapatarak kimliklerini gizlemeye çalışırken görülüyor.

İşletmecinin tepkisi ve kamera kayıtları, bölgedeki güvenlik ve çocukların davranışlarına dair tartışmayı gündeme getirdi.

