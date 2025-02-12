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Ermenistan'da AB Üyelik Süreci İçin Tarihi Adım: Yasa Tasarısı Meclis'ten Geçti

Ermenistan Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği üyelik sürecini başlatmaya yönelik yasa tasarısını onayladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:29
Ermenistan'da AB Üyelik Süreci İçin Tarihi Adım: Yasa Tasarısı Meclis'ten Geçti

Ermenistan Ulusal Meclisi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini başlatma amacını taşıyan yasa tasarısını kabul etti. Armenpress haber ajansının bildirdiğine göre, yapılan oylamada "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılması hakkında" adlı yasa tasarısı 63 lehte ve 7 karşı oyla kabul edildi.

Bu yasa, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Önemli bir adım olarak değerlendirilen bu gelişme, Ermenistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda bir dönüm noktası yaratmaktadır.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Ocak'taki Bakanlar Kurulu toplantısında, AB'ye katılım sürecinin yalnızca referandum aracılığıyla mümkünü olabileceğini vurgulamıştı. Paşinyan, bu sürecin kanun veya hükümet kararı ile değil, Anayasa gereği referandum ile gerçekleştirileceğini belirtti.

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