Ersin Berk'e FOTON'dan "Yılın Fotoğraf Yayını" Ödülü

SUBÜ akademisyeni, İstanbul'daki törenle ödüllendirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ersin Berk, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen törende "Yılın Fotoğraf Yayını" ödülüne layık görüldü.

Ulusal fotoğraf dünyasının önemli referans kurumlarından FOTON tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen ödül töreni, İstanbul Beyoğlu Sineması’nda düzenlendi. Jüri, Berk'in çalışmasını ödüle değer buldu.

Eser ve değerlendirme

Ödüle layık görülen çalışma, "Türkiye’de Fotoğrafın Kültürel Kodları: Kavramlar & Yönelimler" başlıklı eser oldu. Kitabın, Türkiye'de fotoğrafın tarihî ve kültürel arka planını ele aldığı; özgün ve disiplinlerarası bir yaklaşım sunduğu belirtilerek akademi ve sanat dünyasından olumlu değerlendirmeler aldı.

Ersin Berk ödül töreninde yaptığı konuşmada akademik çalışmalarında fotoğraf kuramı, medya ve temsil, fotoğrafta anlam ve eleştirel teori üzerine yoğunlaştığını vurguladı. Berk, "Kitabımda Türkiye’de fotoğrafı pratik ve teorik olarak birbirine yaklaştırmayı ve fotoğrafçılar, akademisyenler ile sanatçılar arasında ortak bir dil kurmayı amaçladım" dedi.

SUBÜ Gazetecilik ve Habercilik Bölümü öğretim üyesi olarak Berk'in çalışması, hem akademik çevreler hem de sanat sahnesi tarafından dikkat çekti ve ödülle tescillendi.

SAKARYA MYO GAZETECİLİK VE HABERCİLİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERSİN BERK (SOL)