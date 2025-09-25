Ersoy: İstanbul'a 9 Ayda 13,5 Milyon Turist — Türkiye Turizmi Rekora Koşuyor

Bakan Ersoy, Beyoğlu buluşmasında İstanbul'a yılın 9 ayında 13,5 milyon turist geldiğini ve turizmi çeşitlendirerek şehri dünya turizminin merkezi yapma hedefini paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:18
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Beyoğlu'ndaki Naz City Hotel'de düzenlenen turizm sektörü toplantısında ülke turizminin geldiği noktayı değerlendirdi.

2002'den bugüne turist sayısında büyük artış

Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana sektörü krizlere dayanıklı hale getirecek adımlar attıklarını belirterek, hiçbir zaman masa başında sektörün gerçekliğinden uzak kararlar almadıklarını vurguladı. Bakan, 2002'de ülkeye gelen turist sayısının 12-13 milyon civarında olduğuna dikkat çekti ve şu bilgiyi paylaştı: 'Bu yılın 9 ayında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 13,5 milyona ulaşmış durumda. Bu başarıyı bölgemizdeki çatışma, savaşlara ve krizlere rağmen sağlıyoruz.'

İstanbul'u dünya turizminin merkezine taşımak

Ersoy, turizm rekabetinin artık ülke bazında değil, şehirler arasında yaşandığını söyleyerek, İstanbul'un turizm pastasından daha büyük pay alması için Bakanlık olarak yoğun çalıştıklarını aktardı. İstanbul'un marka değerini yükseltecek projeleri sürdürdüklerini belirten Ersoy, 'Turizmi çeşitlendirecek adımları atıyoruz' dedi.

Bakan, kruvaziyer turizminde bu yılın ocak-ağustos döneminde tarihi bir yükseliş yaşandığını bildirerek, 18 kruvaziyer limanında yaklaşık 1,5 milyon yolcu ağırladıklarını ve bunun son 12 yılın en yüksek seviyesi olduğunu söyledi. Ayrıca, '6 yılda yapılması planlananları 2 yılda tamamlayarak, ilk defa bir şehrimizin, İstanbul'un, 2022 yılında Michelin Rehberi'ne girmesini sağladık' ifadelerini kullandı.

Tanıtım, kültürel yatırımlar ve müze projeleri

Bakan konuşmasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen tanıtım çalışmalarına, Türkiye Kültür Yolu Festivallerine ve Haydarpaşa ile Sirkeci Garlarında yapılan çalışmalara dikkat çekti. Ersoy, bu çalışmaların temel amacının İstanbul'a gelen turist sayısını ve kentin turizm gelirlerini artırmak olduğunu söyledi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki çalışmalara değinen Ersoy, müzenin 2. etap düzenlemelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve yeni ek binanın inşaatının tamamlanmasıyla kapasitenin yaklaşık %70 oranında artacağını belirtti. '2026 yaz sezonuna kadar yeni ek binanın inşaatını tamamlayacağız. Birkaç ay sonra tefrişine başlıyoruz' dedi.

Ortak hedeflere kilitlenme çağrısı

Ersoy, İstanbul'un 'geçerken uğranılan bir yer' değil, merkez alınan bir kalkış noktası olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde geliştirilen yeni turizm vizyonuna uygun hareket ederek İstanbul'u dünya turizminin başkenti haline getirme hedefini yineledi. 'Artık bize düşen görev, İstanbul'u kalıcı, sarsılmaz ve güçlü kılmaktır' ifadelerini kullandı.

Programda AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat da konuştu. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

