Erzincan'da 163 Hafız için İcazet Töreni

Erzincan'da eğitimlerini tamamlayan 163 hafız için Merkez Spor Salonu'nda icazet töreni düzenlendi; Vali Hamza Aydoğdu son 20 yılda 140 bin hafız yetiştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 22:21
Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende hafızlara belgeleri verildi

Erzincan'da eğitimlerini tamamlayan 163 hafız için icazet merasimi düzenlendi. Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayanlara icazet belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, son 20 yılda 140 bin hafızın yetiştiğini belirtti.

Aydoğdu, şöyle konuştu: "Elbette ki tarihimiz boyunca hafızlarımız yetişti ama son 20 yılda bu işler olduysa gerçekten Allah’ın lütfuyla bu işe önderlik eden, önümüzü açan, bizi bu yollara teşvik eden, sevk eden saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Kur'an'ı okumayı, anlamayı, yaşamayı ve onun nuruyla insanlığa hizmet etmeyi hepimize nasip etsin."

Vali Aydoğdu ile katılımcılar daha sonra hafızlara icazet belgelerini verdi.

Erzincan'da eğitimlerini tamamlayan 163 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayan hafızlara icazet belgeleri verildi.

