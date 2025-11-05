Erzincan’da Dosyası Süren FETÖ Şüphelisi JADU ile Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Erzincan’da dosyası süren FETÖ şüphelisi JADU ile yakalandı

Yapay zekâ destekli sistemle sınırda durduruldular

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarmanın yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.

Jandarmanın "JADU" isimli yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemiyle yapılan sorgulamada, şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişiler olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden M.E.M'nin dosyasının Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

