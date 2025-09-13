Erzincan'da düğün yemeği zehirledi: 106 kişi hastanelik

Altınbaşak beldesindeki düğünde 350 kişiden bazıları rahatsızlandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Altınbaşak beldesinde dün akşam yapılan düğün yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan vatandaşlardan 106 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düğüne yaklaşık 350 kişinin katıldığı; durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiği belirtildi. Olay yerine toplam 8 adet 112 ambulansı ve 24 sağlık personeli sevk edildi.

Bazı vatandaşlar ise kişisel olarak Üzümlü Devlet Hastanesi ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İlk tetkikler sonucunda olayın gıda zehirlenmesi olduğu tespit edilerek derhal tedavi başlatıldı.

Valiliğin bildirimine göre, 12 Eylül 2025 tarihi, saat 22.10 itibarıyla 67 vatandaş gerekli tedavilerin ardından taburcu edildi; tedavileri devam eden 39 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi tamamlandıktan sonra taburcu edilecekleri kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır.

Hastaneden taburcu olan belde sakinlerinden Gürsel Gökkaya, gittikleri düğünde yedikleri yemekten dolayı zehirlendiklerini söyledi. Müslüm Yıldırım ise kusma, mide bulantısı ve ateş şikayetiyle babası ve oğlunu hastaneye getirdiğini belirtti.

