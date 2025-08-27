Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı

Erzincan'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olayın ayrıntıları

Erzincan'ın Mimarsinan Mahallesi 1167 Sokak adresinde çıkan tartışma, Ali C. ile Ahmet Çakmak (50) ve Ali D. (41) arasında kavgaya dönüştü.

Ali C.'nin yanında bulunan silahla ateş etmesi sonucu Ali D. ile Ahmet Çakmak yaralandı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan Ahmet Çakmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali C., özel harekat destekli polis operasyonuyla saklandığı ikamette gözaltına alındı.

