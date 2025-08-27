DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,58%
ALTIN
4.460,23 0,29%
BITCOIN
4.552.886,21 0,36%

Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı

Erzincan'da çıkan silahlı kavgada Ahmet Çakmak yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı; şüpheli Ali C., özel harekat destekli operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:08
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı

Erzincan'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olayın ayrıntıları

Erzincan'ın Mimarsinan Mahallesi 1167 Sokak adresinde çıkan tartışma, Ali C. ile Ahmet Çakmak (50) ve Ali D. (41) arasında kavgaya dönüştü.

Ali C.'nin yanında bulunan silahla ateş etmesi sonucu Ali D. ile Ahmet Çakmak yaralandı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan Ahmet Çakmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali C., özel harekat destekli polis operasyonuyla saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Erzincan'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli...

Erzincan'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, özel harekat destekli polis operasyonuyla saklandığı ikamette yakalandı.

Erzincan'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli...

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur Gazze'de İsrail Saldırısında Öldü
3
Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı
4
TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yayınlar — 103. Yıl
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Batuhan Güneş Yaşamını Yitirdi
6
ÇOMÜ, Çanakkale yangınlarının etki alanlarını uydu görüntüleriyle modelledi
7
Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları