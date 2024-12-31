Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Trajik İş Kazası

Erzincan'da, 26 Aralık tarihinde meydana gelen iş kazası, kentte büyük üzüntü yarattı. Onarımını yaptığı öğrenci yurdunun çatısından düşen Rahmi Yılmaz (34), geçirdiği kazadan sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Tedavi Süreci

Olay, Ordu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı kız öğrenci yurdunun çatısında meydana geldi. Yılmaz, tamirat işlemleri sırasında dengesini kaybederek düştü. Yaralı olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze İşlemleri

Rahmi Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile üyelerine teslim edildi. Olay, iş güvenliği konusunda ciddi endişelerin ortaya çıkmasına sebep oldu.