DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.972,12 -0,33%
BITCOIN
3.325.699,79 0,56%

Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da öğrenci yurtlarının onarımını yaparken düşen işçi, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:04
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Trajik İş Kazası

Erzincan'da, 26 Aralık tarihinde meydana gelen iş kazası, kentte büyük üzüntü yarattı. Onarımını yaptığı öğrenci yurdunun çatısından düşen Rahmi Yılmaz (34), geçirdiği kazadan sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Tedavi Süreci

Olay, Ordu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı kız öğrenci yurdunun çatısında meydana geldi. Yılmaz, tamirat işlemleri sırasında dengesini kaybederek düştü. Yaralı olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze İşlemleri

Rahmi Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile üyelerine teslim edildi. Olay, iş güvenliği konusunda ciddi endişelerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Alım Gücünü Artıracak Politikalara Ağırlık Verilecek
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz
4
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!