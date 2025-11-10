Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı

Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e anlamlı ziyaret

Av. Mesut Öner ve kurulları, 87. yılda Ata'ya saygı duruşunda bulundu

Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, beraberindeki Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurul üyeleri ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde Anıtkabir’de saygı duruşunda bulundu.

Başkan Av. Mesut Öner, Anıtkabir’de mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunup Misak-ı Milli Kulesine geçti. Burada Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Öner, deftere şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu, Bağımsızlık Mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği, milli iradeyi hakim kılmanın temel esas olduğu ilkelerinin tüm dünyaya ilan edildiği, bağımsızlık meşalesinin yakılarak istiklal savaşının başlatıldığı Erzurum’dan, Erzurum Barosunun 50.Olağan Genel Kurulu’nda seçilmiş Baro Başkanı, Baro Yönetim, Disiplin, Denetleme kurullarımızın üyeleri ve TBB Delegeleri ile birlikte, hukukun üstünlüğü mücadelemize ilham veren fikirlerine olan sonsuz bağlılığımızı ifade etmek üzere huzurundayız. En büyük eserin olan Cumhuriyetin, cübbesinde ilik taşımayan bağımsız hak savunucuları olarak; yeminlisi olduğumuz adalet mücadelesini, haksızlığın kimden geldiğine ya da kime yöneldiğine bakmaksızın vermenin onurunu taşıyoruz. Erzurum Barosu olarak cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve savunmaya devam edeceğimize, vicdanımızın en temiz yerinde taşıdığımız hatıran önünde, bir kez daha söz veriyoruz. Ruhunuz Şad olsun. Özlem, Şükran, sevgi ve saygılarımızla."

Erzurum Barosunun Anıtkabir ziyaretinde vurguladığı temel mesaj, Cumhuriyetin ve hukukun üstünlüğünün korunacağı; adalet mücadelesinin, haksızlığa karşı kim olursa olsun sürdürüleceği oldu.

