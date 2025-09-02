Erzurum'da 6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi başladı

Erzurum'da düzenlenen 6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde başladı. Kongrede iklim değişikliğinin tarım, su ve gıda güvenliği üzerindeki etkileri ile yerel yönetimlerin üstleneceği roller gündeme geldi.

İklim değişikliğinin tarıma etkileri

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, konuşmasında bitkisel ve hayvansal üretimden orman yangınlarına ve suya kadar birçok alanda iklim değişikliğinin hissedildiğini vurguladı. Gümen, 2024 yılı son 53 yılın en sıcak yılı olarak kaydedildiğini ve yağışların uzun yıllar ortalamasına göre %6.3 azaldığını söyledi.

Gümen, küresel ısınmanın etkilerine ilişkin projeksiyonları paylaşarak, 2050 yılına kadar orman yangınlarında yaklaşık %30 artış ve 2050 yılına kadar ülke ve dünya nüfusunda yaklaşık %25 artış beklendiğini bildirdi. Bu nüfusu beslemek için bugünden %65-70 daha fazla gıdaya ve bunu üretmek için %15 daha fazla suya ihtiyaç olacağına dikkat çekti.

Tarımsal performans ve yerel yönetimlerin önemi

Gümen, bakanlık olarak sektörü korumak ve dayanıklı politikalar geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, 86 milyon vatandaşın ve turistlerin gıda ihtiyacını sorunsuz karşıladıklarını söyledi. Ayrıca Türkiye'nin 32.6 milyar dolar değerinde tarımsal ürün ihracatı yaparak ekonomiye katkı sağladığını, Avrupa'nın en büyük tarımsal üretim gücü ve dünyanın en büyük 7. tarım ekonomisi konumuna ulaştığını ifade etti.

Gümen, şehirlerin geleceğe taşınması, halkın refahı ve güvenliği için tarımsal üretim ve kaynak yönetiminin stratejik önemine dikkat çekerek, yerel yönetimlere şu çağrılarda bulundu: kooperatifleşme ile çiftçinin ürünü doğrudan tüketiciye ulaşması, coğrafi işaret tescili ile yöresel ürünlerin değer kazanması, sözleşmeli üretimin yaygınlaşması, su kayıt ve kaçaklığının azaltılması ve atık suların tarıma kazandırılması.

Şap aşısı ve hayvan sağlığı çalışmaları

Gümen, şap salgınına karşı alınan önlemleri anlatarak, hayvan pazarlarının geçici süreyle kapatıldığını ve şap enstitüsünün seferber edilmesiyle yerli aşı üretimine başlandığını söyledi. Bugün itibarıyla 81 ile 14 milyon doz aşı sevk edildiğini ve veteriner hekimlerin sahada fedakarca aşılama çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Uluslararası bakış ve insani boyut

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliğinin etkilerinin dünyanın her köşesinde ağır biçimde hissedildiğini söyledi. Altay, Gazze'deki duruma değinerek, yaşananların yalnızca insani bir kriz olmadığını; aynı zamanda gıda güvenliğinin küresel barışla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumun sesiz kalmasının gıda güvenliği çabalarını zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Yerel yöneticilerin çağrısı ve katılımcılar

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarımın bir ülkenin ana geçim kaynağı olduğunu belirterek, tarımı korumanın, kırsalı yaşatmanın ve kent tarımını desteklemenin zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise belediyelerin çiftçilerin yanında olması gerektiğini, yerel yönetimlerin desteklemenin ötesinde yönlendiren ve örgütleyen aktörler olması gerektiğini söyledi.

Kongreye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye Afganistan, Azerbaycan, Kamerun, Cibuti, Fildişi Sahili, Irak, Kuzey Makedonya, Moritanya, Filipinler ve Somali'den temsilciler katıldı.

Kongre, çeşitli oturumlarla devam edecek ve 5 Eylül tarihinde sona erecek.

