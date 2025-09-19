Erzurum'da 'Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz' Projesine KUDAKA Desteği

Erzurum'da 'Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz' projesine destek sözleşmesi imzalandı

İmza töreni ve katılımcılar

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erzurum’da Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz" projesinin destek sözleşmesi imzalandı. İmza töreni, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) binasında gerçekleştirildi.

Törende Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ile İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger hazır bulundu.

Projenin amacı ve hedefleri

Sözleşmesi imzalanan proje ile hayvancılığa dayalı bir organize sanayi bölgesi (Besi OSB) kurularak bölgenin mevcut dezavantajlarının giderilmesi ve güçlü yönlerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Planlanan uygulamalar arasında modern barınaklara sahip, verim gücü yüksek kültür ırkı hayvanların yetiştirilmesi ve çağdaş yetiştirme tekniklerinin uygulanacağı entegre besi sığırı işletmeleri yer alıyor. Böylece çiftlikten sofraya tüm aşamaların kontrol altında olduğu, markalı ve kaliteli et üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca projenin, bölgenin hayvancılık sektöründeki rekabet gücünü artırarak tüketicilere güvenilir ve lezzetli et ürünleri sunmayı hedeflediği vurgulandı.