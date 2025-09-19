Erzurum'da 'Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz' Projesine KUDAKA Desteği

KUDAKA destekli 'Erzurum’da Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz' projesiyle entegre besi işletmeleri ve markalı, kaliteli et üretimi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:03
Erzurum'da 'Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz' Projesine KUDAKA Desteği

Erzurum'da 'Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz' projesine destek sözleşmesi imzalandı

İmza töreni ve katılımcılar

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erzurum’da Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz" projesinin destek sözleşmesi imzalandı. İmza töreni, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) binasında gerçekleştirildi.

Törende Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ile İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger hazır bulundu.

Projenin amacı ve hedefleri

Sözleşmesi imzalanan proje ile hayvancılığa dayalı bir organize sanayi bölgesi (Besi OSB) kurularak bölgenin mevcut dezavantajlarının giderilmesi ve güçlü yönlerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Planlanan uygulamalar arasında modern barınaklara sahip, verim gücü yüksek kültür ırkı hayvanların yetiştirilmesi ve çağdaş yetiştirme tekniklerinin uygulanacağı entegre besi sığırı işletmeleri yer alıyor. Böylece çiftlikten sofraya tüm aşamaların kontrol altında olduğu, markalı ve kaliteli et üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca projenin, bölgenin hayvancılık sektöründeki rekabet gücünü artırarak tüketicilere güvenilir ve lezzetli et ürünleri sunmayı hedeflediği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
2
Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı
3
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı
4
Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme
5
Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı
6
Bakan Yusuf Tekin: Düzce'de Derslik Sayısı Arttı, İkili Eğitim Sonlanacak
7
Antalya Muratpaşa'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek