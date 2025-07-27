Erzurum'da Biçerdöver Kazası: Ambulans Helikopter Yaralıyı Hastaneye Sevk Etti

Erzurum'un Narman ilçesinde, bir tarım kazası yaşandı. Tarlada çalıştığı esnada biçerdöverin altında kalarak yaralanan 36 yaşındaki Abdullah Çakır, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Olay, Seyyid Ali Baba Mahallesi kırsalında meydana geldi. Tarım işçisi olan Çakır, biçerdöverin altında kalarak ciddi yaralanmalar yaşadı. Çevredekilerin durumu acil servise bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans helikopter gönderildi.
Yaralı Abdullah Çakır'ın bacağında kırıklar olduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri tarafından hızla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu tür tarım kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.
Erzurum'un Narman ilçesinde tarlada çalışırken biçerdöverin altında kalarak yaralanan kişi, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.