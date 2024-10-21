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Erzurum'da Çalınan Hayvanlar Kars'ta Bulundu

Jandarma, Erzurum'dan çalınan büyükbaş hayvanları Kars'ta bulup sahibine teslim etti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:53
Erzurum'da Çalınan Hayvanlar Kars'ta Bulundu

Erzurum'da Hırsızlık Olayı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşanan çalınma olayı, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çözüme kavuştu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Dalbaşı Mahallesi'nde yaşayan A.B. isimli bir çiftçiden gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Hayvanların Bulunması ve Teslimi

Alınan ihbarla birlikte, çalınan iki büyükbaş hayvanın Kars'ın Sarıkamış ilçesine götürüldüğü tespit edildi. JASAT ekipleri, şüpheli Y.K.'nin evinde ve eklerinde yaptıkları aramalarda çalınan hayvanları bulmayı başardı.

Şüphelinin Durumu

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edilerek olayın mağduru A.B.'ye ulaştırıldı. Öte yandan, hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan Y.K. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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