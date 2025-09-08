Erzurum'da Damı Çöken Toprak Evde Enkazdan Yaralıları Çıkaran Mahalle Sakini Anlattı

Erzurum'un Pasinler İlçesinde Damı Çöken Toprak Evde Enkaz Kurtarma

Porsuk Mahallesi'nde bulunan toprak evin damının çökmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kaldı. Olayı duyan mahalle sakinleri ilk etapta yaptıkları müdahaleyle enkazdaki yaralıları çıkardı.

Mahalle Sakini Melikhan Subaşı'nın Anlattıkları

Mahalle sakinlerinden Melikhan Subaşı, AA muhabirine olayı komşularından duyduğunu ve hemen çöken evin olduğu yere geldiklerini belirtti.

Subaşı, 'Caminin önünde oturuyorduk. Hemen geldik ve müdahale ettik. Daha sonra da sağlık ekipleri geldi.' dedi.

Subaşı, kürek ve el yardımıyla toprağı kazdıklarını anlatarak, 'İki kişi hemen kapının girişindeydi. Onlara müdahale ettik. Çıkarırken bilinçleri yerindeydi. Ardından diğerlerini aramaya başladık. Diğerlerinin üzerine toprak gelmişti. Onları çıkarmak için ellerimizle, küreklerle kazdık müdahale ettik. Çıkarırken arkadaşlarımızdan nabızlarını kontrol edenler oldu ve nabız alındığını bildirdiler. Ardından diğer kişilerden de nabız alındığını söylediler. Bir kişiden nabız alınıp alınmadığını bilmiyoruz net değildi.' ifadelerini kullandı.

Olayın Sonuçları

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara (6) ile Sudenaz Kara (11), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.