Erzurum'da Ege Üniversitesi'nden SMA'lı İki Çocuk İçin Yardım Gösterisi

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı topluluğu, Spinal Musküler Atrofi Tip 1 (SMA) hastalığı bulunan iki çocuk için Erzurum'da yardım amaçlı bir gösteri sundu.

Gösteri ve amaç

Etkinlik, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda, Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Erzurum Şubesi tarafından düzenlendi. Topluluk, Anadolu'ya özgü halk oyunlarını yöresel kıyafetlerle sahneye taşıdı.

Konservatuvardan yaklaşık 100 kişi sahne alırken, organizasyonun amacı Erzurum'daki iki evladımızın tedavi masraflarına katkı sunmaktı; izleyicilerden Valilik izinli hesap numaralarına gönüllü destek istendi.

ŞEHİRDER Erzurum Şube Başkanı Uğur Aksu gazetecilere yaptığı açıklamada: "Programımızı SMA Tip 1 hastalığı olarak belirledik ve Erzurum'daki iki evladımızın hastalığına dikkati çekmek adına Valilik izinli hesap numaralarına gönüllü olarak yardım göndermelerini seyircilerimizden istedik. Bunu Aziziye Belediyesi ile organize ettik ve sonuç olarak iki evladımıza katkı sunmak ve böyle bir organizasyonu Erzurum'a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah niyetimiz hasıl olur ve amacına ulaşır."

Uyuşturucu ile mücadele sunumu

Gösteri öncesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katılımcılara uyuşturucu ile mücadele ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında sunum yaptı.

