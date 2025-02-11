Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Erzurum'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında ocak ayında 51 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiaları doğrultusunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Jandarma Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede önemli bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, ocak ayı içerisinde 46 Afganistan, 3 Suriye, 1'er de İran ve Özbekistan uyruklu toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Erzurum'da ocak ayında 51 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.