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Erzurum'da Husumet Kavgası: Pompalı Tüfekle Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da çay ocağında husumetlisini ağır yaralayan şüpheli İ.C.Y tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:57
Erzurum'da Husumet Kavgası: Pompalı Tüfekle Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da yaşanan bir silahlı saldırı olayı, şehrin gündemine oturdu. Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir çay ocağında meydana gelen olayda, husumetli olduğu bilinen İ.E.M'yi (18) pompalı tüfekle ağır yaralayan şüpheli İ.C.Y (19), polisin hızlı müdahalesiyle yakalandı.

Aldınan bilgilere göre olay dün meydana geldi. İ.C.Y, çay ocağının kapısına gelerek montunda sakladığı pompalı tüfeği ile içeriye girdi. Husumetlisini gözetledikten sonra kapıyı açarak ateş açan İ.C.Y, İ.E.M'yi bacağından ağır yaraladı.

Güvenlik kamerası kayıtları sayesinde olay anı ortaya çıkarken, saldırgan kaçtı ancak kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.C.Y, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliye sürecinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan İ.C.Y, özellikle olayın şiddet içeren boyutu ve toplumda yarattığı etkiyle dikkat çekti.

Erzurum'da çay ocağında karşılaştığı husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı...

Erzurum'da çay ocağında karşılaştığı husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

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