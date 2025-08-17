Erzurum'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 4 Yaralı

Kaza ve müdahale

Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Cengiz A.'nın kullandığı 53 AAT 761 plakalı otomobil, Muhammed Yiğit Keskin idaresindeki 34 ES 7768 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Ekipler, sürücü Cengiz A. ile aynı araçtaki Kadriye B., Abdurrahman A. ve Abdulkadir A.'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Diğer aracın sürücüsü ile beraberindeki Muhammed Anıl, Gonca ve Ada Selin Keskin de yaralandı. Toplamda 4 yaralı bulunuyor.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı; yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirenler, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

