Erzurum'da Jandarma Yaralı Toy Kuşunu Koruma Altına Aldı

Hınıs'ta bulunan kuş tedaviye sevk edildi

Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Parmaksız Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir toy kuşunu yaralı halde buldu.

Ekipler, yaralı kuşu muhafaza altına alarak hızlı bir şekilde gerekli işlemleri başlattı. Kuş, tedavisinin yapılması amacıyla Hınıs İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Yetkili ekiplerce koruma altına alınan toy kuşunun, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlıklı bir şekilde doğaya bırakılacağı bildirildi.

Olay, bölgedeki canlı çeşitliliğinin korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.