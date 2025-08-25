DOLAR
Erzurum'da Kamyonet Çarpması: 25 Yaşındaki Kutluhan Akdağ Hayatını Kaybetti

Erzurum Aşkale'de kamyonetin çarptığı 25 yaşındaki Kutluhan Akdağ olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücü S.Ö. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:54
Erzurum'da kamyonet çarpması: 25 yaşındaki genç öldü

Olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü gözaltında

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Çarşı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşti. S.Ö. idaresindeki 61 K 10024 plakalı kamyonetin çarptığı Kutluhan Akdağ (25), olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Akdağ'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Sürücü S.Ö. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

