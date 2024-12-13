Erzurum'da Kas Hastası Genç 10 Yıl Sonra Yeniden Yürümeye Başladı

Erzurum'da, doğuştan kas sinir hastalığı nedeniyle 7 yaşından bu yana yürüyemeyen Hüseyin Dalan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla yeniden adım atmayı başardı. Ameliyat, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Çağatay Engin ve ekibi tarafından yapıldı.

10 Yılı Aşan Zorlu Süreç

Çat ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Dalan, ayak tabanlarının yukarı doğru gelişimi sonucu yürüyemez hale gelmişti. Zamanla ayaklarında his kaybı ve kas sinir fonksiyonlarında yetersizlik yaşayan Dalan, 10 yıl boyunca babasının sırtında ya da kucağında dışarı çıkabildi. Ameliyat masraflarının karşılanmasına yardım eden MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve MHP Kadın Aile Çocuk Engelliler Politikaları İl Başkanı Songül Karaca sayesinde Dalan, tedaviye alındı.

Ameliyat Sonrası İlk Adımlar

Ameliyatın ardından 3 hafta geçtikten sonra, Hüseyin Dalan ayakta durarak ilk adımlarını attı. Doç. Dr. Engin, Dalan'ın ayaklarının ileri düzeyde deformasyon yaşadığını ve ameliyatın öncelikli amacının sinir fonksiyonlarını geri kazandırmak olduğunu söyledi. Dalan, ameliyat sonrası özel yapım ayakkabılarla ayakta durabiliyor ve destekle adım atabiliyor.

Gelecek Hedefleri

Dalan, Karaca ve Yurdagül sayesinde yeniden ayakta durduğunu belirtirken, "Okula babam sırtında götürüp getiriyordu. Başkanımız beni ameliyat ettireceğini söyledi ve ona nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Çağatay hocamız ve başkanımız vesile oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim," diyerek mutluluğunu paylaştı. Ameliyat sürecinin ardından birkaç kas tendon transferi ile bağımsız yürüme hedefleniyor.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Dalan'ın yürüme mücadelesine dahil oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Doç. Dr. Engin ve ekibine teşekkür etti.

Erzurum'da ayak tabanları yukarı doğru geliştiği için 7 yaşından sonra yürüyemeyen kas hastası Hüseyin Dalan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla 10 yıl sonra yeniden adım attı.

Erzurum'da ayak tabanları yukarı doğru geliştiği için 7 yaşından sonra yürüyemeyen kas hastası Hüseyin Dalan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla 10 yıl sonra yeniden adım attı.