Erzurum'da Kırsal Mahallede Yangın: Yakutiye Kırmızıtaş'ta Müdahale Sürüyor

Erzurum'da Kırsal Mahallede Yangın: Müdahale Sürüyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kırmızıtaş Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bitişikteki evlere ve ahırlara sıçradı. Ekipler yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışması yürütüyor.

Yetkililerin açıklamaları

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yangın yerinde yaptığı açıklamada müdahalenin sürdüğünü belirterek: "Şu an birkaç noktada devam eden ancak kontrol altına hemen hemen alınmış bir yangın var. İnşallah birazdan tamamıyla müdahale edilmiş, kontrol altına alınmış olacak. Şu an için çok şükür bir can kaybımız yok. Buradaki maddi hasarları inşallah devletimiz olarak bizler hızlı bir şekilde saracağız. Vatandaşlarımız endişe etmesinler. Şu anda bizim tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmaması." dedi.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ise olay yerinde olduklarını belirterek, "Yangından 10-15 binanın etkilendiğini" söyledi ve ekledi: "Yangının diğer konutlara sıçramasını önledik. Genel manada kontrol altına alındı yangın. İçten içe ot yanmaktadır. Bunu da soğutma çalışmalarını yapıyoruz."

Olay yerinde ayrıca Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de incelemelerde bulundu.