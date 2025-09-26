Erzurum'da Kızılay Engelsiz Birimi 6 Ayda 3 Akülü, 12 Tekerlekli Sandalye Sağladı

Türk Kızılay Palandöken Engelsiz Birimi, 6 ayda 3 akülü, 12 tekerlekli sandalye ve çok sayıda protezle engellilere destek verdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:18
Erzurum'da Kızılay Engelsiz Birimi 6 Ayda Somut Destek Sağladı

Önder Cellat başkanlığındaki ekip engellilerin yanında

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Engelsiz Birimi, 6 ay önce faaliyete başladıktan sonra kentteki engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalışıyor. Birim, gelen talepleri değerlendirip kısa sürede yardımları ulaştırıyor.

Birim başkanlığını doğuştan ortopedik engelli Önder Cellat yapıyor. Cellat ve gönüllüler, talepleri değerlendirip ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor; ekip 6 aylık sürede 3 akülü, 12 tekerlekli sandalye ve çok sayıda protez ihtiyacını karşıladı.

Cellat, şube olarak ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere gıda ve giyecek gibi ayni yardımlarda da bulunduklarını belirtti ve bağışçılara teşekkür etti: “Bağışçılarımız bu konuda destek oluyorlar. Biz de onların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz.”

Cellat, kendisiyle benzer durumda olan engellilere hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti vurguladı: “İnsanları mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu oluyorsunuz. Bu işin bir de ahiret boyutu var. Bizim için önemli olan da o. İnsanların bize 'Allah razı olsun' demesi her şeye değer. Önemli olan empati kurabilmek. Biz de burada aynı kaderi paylaştığımız için empati kurmak bir yana dursun aynı dilden konuşuyoruz. Anlaşıyoruz ve anlamaya gayret ediyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.”

Hayırseverleri desteğe davet eden Cellat, birimde benzer durumda olanların da görev aldığını ve diğer birimlerle dayanışma içinde çalıştıklarını söyledi: “Onlarla birlikte farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Benim gibi engelli arkadaşlarımız da birimimizde çalışıyor. Diğer birimlerimizle dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Cellat son olarak, engelliliğin yardıma engel olmadığını vurgulayarak, “Engellilik, insanlara yardımcı olmaya engel değil. Her insanın yapabileceği şeyler vardır” ifadelerini kullanıp güçleri yettiğince çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Engelsiz Birimi, engellilerin her türlü yardımına koşuyor.

