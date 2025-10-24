Erzurum'da Nurettin Topçu'nun Vefatının 50. Yılı Bilgi Şöleni Başladı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3 günlük uluslararası bilgi şöleni, Nurettin Topçu'nun fikir ve eğitim anlayışını yeniden gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 15:58
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu Uluslararası Bilgi Şöleni, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda başladı. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gerçekleştirildi.

Açılışta vefâ ve değerlendirmeler

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Topçu'nun ahlak, insan ve toplum anlayışının günümüzde yeniden yorumlanması gerektiğini vurgulayarak şölenin önemine dikkat çekti. Sekmen, Erzurum'un tarih boyunca düşünce, ilim ve irfanın merkezi olduğuna işaret etti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Topçu'nun kurucusu olduğu Hareket dergisiyle Türk düşünce dünyasına kattığı dinamizmin gelecek kuşaklara aktarılmasının akademik bir görev olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Topçu'nun düşüncelerinin bugünün insanına rehberlik edeceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: 'Nurettin Topçu, fikirde isyanı ahlakla yoğurmuş, insanı irade, vicdan ve sorumluluk bilinciyle tanımlamıştır. Onun eserleri, Türk düşüncesinin en sahici damarlarından biridir. Erzurum'da başlayıp Erzincan'ın Eğin ilçesinde tamamlanacak bu bilgi şöleni, onun aziz hatırası önünde bir vefa duruşudur. Nurettin Topçu, bir felsefe öğretmeni olmanın ötesinde, Türk maarifini bir dava olarak gören bir fikir adamıdır. Bizlere düşen, onun ahlak nizamı anlayışını yaşatmak, bu toprakların irfanını çağımıza taşımaktır.'

Belgesel gösterimi ve çağdaş anlatım

Açılışta, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğiyle hazırlanan, yönetmenliğini Prof. Dr. Yusuf Yurdigül'ün yaptığı 'Fikirde İsyan, Hayatta Ahlak: Nurettin Topçu'nun İzinde' adlı belgesel ilk kez gösterildi. Belgeselde Topçu'nun fikirlerinden kesitler, hayatına dair belgeler ve eserlerinden alıntılar yer aldı; yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan görsellerle çağdaş bir anlatım dili benimsendi.

Programın içeriği, katılımcılar ve takvim

Bilgi şöleni 3 gün sürecek ve Türkiye ile birlikte Kosova, Özbekistan, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kırgızistan'dan gelen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. İlk gün oturumları 'Hatıralar', 'Nurettin Topçu'nun Türk Dünyası ve Balkan Coğrafyasındaki İzleri', 'Ahlak ve İsyan' ve 'Yarınki Türkiye' temaları etrafında düzenlendi.

İkinci gün 'Maarif Meselesi', 'Anadoluculuk Fikri', 'Varoluşçuluk' ve 'Edebiyat' ekseninde bildiriler sunulacak. Üçüncü gün katılımcılar Erzincan'ın Kemaliye ilçesine geçerek 'Nurettin Topçu, Felsefe Okulu ve Eğitim' başlıklı yuvarlak masa oturumuyla programı tamamlayacak.

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile çok sayıda akademisyen, yazar, öğrenci ve davetli katıldı.

Vefatının 50. yılı anısına düzenlenen bu uluslararası bilgi şöleni, Nurettin Topçu'nun ahlak ve maarif merkezli düşüncesini yeniden değerlendirmeyi ve mirasını akademik ve kültürel platformlarda yaşatmayı amaçlıyor.

