Erzurum'da 'sahte ev' ilanıyla 5 milyon lira dolandırıcılık: S.Ö tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden verilen sahte ev ve bungalov kiralama ilanlarıyla vatandaşların mağdur edilmesine yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda, sahte ilanlar aracılığıyla toplam 5 milyon lira tutarında nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen S.Ö (19), ikametinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

