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Erzurum'da Şehit Astsubay Taha Nergiz İçin Mevlit Töreni Düzenlendi

9 Aralık 2024'te şehit olan Taha Nergiz için Erzurum'da mevlit okutuldu, katılımcılar dualar etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:17
Erzurum'da Şehit Astsubay Taha Nergiz İçin Mevlit Töreni Düzenlendi

Erzurum'da Şehit Astsubay Taha Nergiz İçin Mevlit Töreni

Isparta'da düşen askeri helikopterde 9 Aralık 2024 tarihinde şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketi Erzurum'da anlam dolu bir mevlit programı gerçekleştirildi.

Güzelyurt Mahallesi Camisi'nde Dua ve Mevlit

Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar yapıldı. Törende, katılımcıların duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi.

Programa Katılanlar

Mevlit programına Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, askeri yetkililer, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı. Şehidin hatırası için yapılan duaların önemi vurgulandı.

Isparta'da 9 Aralık 2024'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha...

Isparta'da 9 Aralık 2024'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketi Erzurum'da mevlit okutuldu.

Isparta'da 9 Aralık 2024'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha...

Isparta'da 9 Aralık 2024'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketi Erzurum'da mevlit okutuldu.

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