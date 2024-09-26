Erzurum'da Servis Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda

Erzurum'da Acı Olay

Erzurum'un Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 24 Eylül tarihinde yaşanan trajik bir olayda, 6 yaşındaki Emre Kara, evinin önünde okul servis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı ve şu an hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Yaşanan Kaza ve Sonrası

B.A. yönetimindeki okul servis aracı, Emre'nin evinin önünde durduğu sırada, çocuğa çarpıp üzerinden geçti. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye intikal etti. Emre, Erzurum Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Baba Abdurrahman Kara'nın Açıklamaları

Baba Abdurrahman Kara, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Servis şoförü beni aradı ve 'Çocuğun düşmüş, hemen ambulansı çağırdık' dedi. Daha sonra ben olay yerine gittiğimde çocuğumun kanlar içinde yattığını gördüm. Olaydan sonra sürücü kaçmaya çalışsa da inşaat işçileri tarafından engellendi" diye belirtti.

İlk Yaralıya Müdahale ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay yerinde bulunan müteahhit Oğuzhan Coşkun, "Bir bağrışma sesi duyup dışarı çıktık. Yaralı çocuğu hemen kucaklayıp ilk yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü; kayıtlarda sürücünün Emre'yi kucaklayıp apartmanın girişine bıraktığı anlar yer alıyor.

Hukuki Süreç

Olayın ardından servis aracı sürücüsü gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre Kara'nın durumu ise hala kritik. Aile, sürecin hukuki boyutunu yakından takip ediyor.

Erzurum’da iki gün önce evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği 6 yaşındaki çocuk, hastanede yaşam savaşı veriyor. Baba Abdurrahman Kara, açıklamada bulundu.

Erzurum’da iki gün önce evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği 6 yaşındaki çocuk, hastanede yaşam savaşı veriyor. Baba Abdurrahman Kara, açıklamada bulundu.

Erzurum’da iki gün önce evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği 6 yaşındaki çocuk, hastanede yaşam savaşı veriyor. Baba Abdurrahman Kara, açıklamada bulundu.