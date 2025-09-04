DOLAR
Erzurum'da Trafik Kazası Sonrası Kavgada 3 Yaralı

Erzurum Yoncalık Karayolları Kavşağı'nda maddi hasarlı kaza sonrası çıkan sopalı-yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:38
Erzurum'da Trafik Kazası Sonrası Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Olayın Gelişimi

Erzurum kent merkezi Yoncalık Karayolları Kavşağı'nda maddi hasarlı trafik kazası sonucu tartışma büyüdü. İ.K. idaresindeki 06 CCA 708 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç. idaresindeki 25 ADN 267 plakalı asansörlü nakliye kamyonu çarpıştı.

Kazanın ardından sürücüler arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarını olay yerine çağırmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavga ve Müdahale

Sürücülerden birinin bulunduğu tarafta M.G, Y.B. ile diğer aracın sürücüsü ve akrabaları C.Ç, O.Ç, B.Ç, Ş.Ç. arasında sopalı ve yumruklu arbede yaşandı. Kavgada M.G, O.Ç. ve Ş.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis müdahalesiyle kargaşa sonlandırıldı ve yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından polis, tarafları karakola götürdü ve kazada hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi.

